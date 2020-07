Sarule (Nu), 12 Lug 2020 – I carabinieri della Stazione di Sarule, dopo una indagine sono risaliti all’identità di due persone che si sono rese responsabili di una truffa compiuta tramite la rete internet.

Infatti, un robot da cucina è stato l’oggetto di una truffa in cui è incorso un 50enne del posto, allettato dall’annuncio pubblicato su un sito internet tramite il quale, una volta aver stabilito i termini per il pagamento, la vittima ha versato in due distinte operazioni la somma complessiva 500 euro senza però mai ricevere l’elettrodomestico.

A seguito delle indagini svolte dai militari di Sarule, gli autori sono stati identificati: si tratta di due persone della provincia di Pescara, rispettivamente di 21 e 37 anni, che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di truffa