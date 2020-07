Pare che anche nella splendida Sardegna non manchino gli imprenditori schiavisti.

Cala Gonone (Nu), 12 Lufg 2020 – Anche la bellissima isola, chiamata Sardegna, pare non sia immune al novello schiavismo. Infatti, in un Resort della splendida località balneare del nord Sardegna, di Cala Gonone, che fa parte di Dorgali, 60 cameriere si sono ribellato al loro presunto sfruttatore per l’enorme mole di lavoro e con paghe diminuite invece che aumentate per le ore in più.

Le impiegate, dipendenti da più di 20 anni del Resort, hanno dunque denunciato pubblicamente quanto era successo loro: “Nonostante il lavoro di fatica non ci mancava mai il buonumore e il senso dell’umorismo, hanno raccontato le cameriere licenziate. A noi, hanno proseguito – non ci interessano i conflitti politici, vogliamo solo provocare una seria riflessione perché questa situazione non diventi una regola”.

Solidale con loro la sindaca di Dorgali: “Chi reagisce, ribellandosi a questo sistema, ha il mio massimo rispetto e il mio appoggio”.