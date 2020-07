Conte: coronavirus sfida ancora insidiosa ma siamo meglio attrezzati

Roma, 12 Lug 2020 – La pandemia di Coronavirus in Italia “è stata una sfida molto insidiosa, in parte lo è ancora, anche se adesso possiamo dire che ci siamo meglio attrezzati, abbiamo rinforzato le nostre strutture ospedaliere, sicuramente adesso la risposta del sistema sanitario sarà più pronta anche in caso di cattive evenienze”.

Lo ha detto ieri il premier Giuseppe Conte intervenendo al Concerto della Polizia di Stato davanti al Viminale.

“Lo Stato c’è, non c’è stato mai un momento” durante la crisi provocata dal coronavirus “in cui io non abbia pensato che le nostre istituzioni così salde non reggessero la prova”, ha aggiunto il presidente del Consiglio, intervenuto al concerto organizzato per ricordare le vittime del coronavirus e l’impegno del personale sanitario. “Tutto il Paese ha risposto e tutti i cittadini – ha sottolineato Conte – Questo ci ha reso una comunità più solida, più forte e più resiliente e io sono orgogliosissimo della nostra comunità nazionale”.

“La musica ci aiuta a recuperare e vivere le emozioni. È stato un’occasione anche per me per ripassare gli scorsi mesi, sono anche io un essere umano: ho vissuto come tutti momenti di forte preoccupazione, incerti e avevamo difficoltà a tenere sotto controllo la curva epidemiologica”, ha detto ancora Conte al concerto in occasione del 168° anniversario del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.