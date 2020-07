Due persone arrestate dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sassari, 11 Lug 2020 – Nei giorni scorsi, personale della Questura di Sassari, impegnato in un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti in città, ha arrestato M.F. e D.A., rispettivamente di 40 e 33 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

I due, mentre viaggiavano a bordo di un’Audi grigia per le vie della città, sono stati fermati dagli agenti della Squadra Mobile. E, quindi, il conducente, colto di sorpresa, ha cercato di fuggire facendo una repentina retromarcia ma è andato a sbatte contro un muro.

Nel frangente, sotto gli occhi dei poliziotti in borghese, dal veicolo è stato lanciato un involucro sul manto stradale, contenente circa 50 grammi di cocaina.

A questo punto gli occupanti l’auto sono stati immobilizzati, dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e poi messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.