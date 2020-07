Tim esclude Huawei da gara per il 5g in Italia e Brasile

Roma, 10 Lug 2020 – Huawei non è stata invitata alla gara per la fornitura di apparecchiature 5g per la rete che Telecon Italia si appresta a costruire in Italia e in Brasile. Le imprese invitate formalmente da Tim all’iter di selezione sono Ericsson, Nokia, Cisco, Mavenir e Affirmed Networks, società recentemente acquistata da Microsoft. I vertici di Huawei in Italia e Brasile – secondo l’agenzia Reuters – hanno rifiutato di commentare la notizia.

La mossa di Tim arriva dopo che nei giorni scorsi era circolata la voce che l’Italia stava considerando se escludere il colosso cinese Huawei dalla realizzazione delle reti di nuova generazione. Questo a seguito delle preoccupazioni che il 5g possa aprire alla Cina la strada per spiare le principali reti di telecomunicazione del mondo occidentale, con gravi conseguenze per la sicurezza.

Una preoccupazione tra l’altro più volte espressa dagli Usa, che nei mesi scorsi hanno continuato a fare pressioni in questo senso sugli alleati europei.