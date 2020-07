Coronavirus: salgono i nuovi contagi, 276 in 24 ore, 12 decessi e 295 guariti

Roma, 10 Lug 2020 – Sale per il terzo giorno di fila la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi odierni sono in Lombardia, che cresce da 119 a 135 nuovi positivi. Il totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 242.639.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Stabile il numero dei decessi, 12 oggi come ieri (mercoledì erano 15), per un totale di 34.938. Si sono registrati decessi oggi in sole 5 regioni: Lombardia (6), Piemonte (2), Veneto (2), Toscana (1) e Lazio (1). Sono 295 i guariti nelle 24 ore (ieri 338), 194.273 in tutto. Per effetto di questi dati cala di poco il numero dei malati attuali, 31 meno di ieri, per un totale di 13.428.

Prosegue il calo dei ricoveri: 27 posti in meno in regime ordinario (844 totali) e 4 in meno in terapia intensiva (65 in tutto). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.519. Infine, tamponi in calo: 47.953 oggi contro i 52.552 di ieri.

Scendono a 65 i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva, 4 in meno di ieri. Sono 27 in Lombardia. In 13 regioni non ci sono malati in rianimazione. I ricoverati con sintomi sono 844 (-27), 12.519 le persone in isolamento domiciliare (dato invariato). Gli attualmente positivi sono 13.428, in calo di 31 unità. I guariti sono invece 194.273, 295 in più di ieri. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 47.953, circa 5 mila meno di ieri. I casi testati sono 3.520.377.

Oggi in Lombardia sono stati registrati 135 casi di coronavirus, di cui 72 a seguito di test sierologici e 46 ‘debolmente positivi’, e 6 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi sono 16.736. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.505 tamponi (totale complessivo 1.126.332), mentre i guariti/dimessi sono stati 145 (totale 69.828, con 67.648 guariti e 2.180 dimessi).

Calano i contagi da coronavirus oggi nel Milanese e nel capoluogo lombardo. Nella Città metropolitana si sono registrati 17 positivi, di cui 9 a Milano. Ieri nella Città metropolitana si erano registrati 35 contagi, di cui 15 a Milano.