Interrogazione della consigliera regionale Carla Cuccu (M5S): “Riconoscere e tutelare la figura del farmacista ospedaliero”.

Cagliari, 9 Lug 2020 – La figura del farmacista ospedaliero è al centro della nuova interrogazione al governatore, Christian Solinas, e all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, della consigliera regionale e segretaria della commissione Sanità e politiche sociali del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu.

Una professione che ha un ruolo di vitale importanza anche in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Coronavirus, soprattutto nella fornitura di farmaci disinfettanti e dispositivi di protezione individuale a pazienti e operatori sanitari che operano nelle strutture ospedaliere della Sardegna.

“La carenza di questa importante figura professionale all’interno degli ospedali – ha dichiarato Carla Cuccu – rischia di creare notevoli disagi, non solo a coloro che quotidianamente operano all’interno delle strutture ospedaliere dislocate nell’intero territorio regionale, ma anche ai pazienti che verrebbero privati dell’ennesimo servizio”.

Alla fine dello scorso anno, era stato indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 farmacisti ospedalieri, mentre a maggio di quest’anno era stata promossa una selezione pubblica per stilare una graduatoria di merito per l’assunzione di altri farmacisti ospedalieri a tempo determinato.

"Sarebbe il caso che la Regione comunicasse il fabbisogno effettivo, i tempi di chiusura del concorso pubblico e il numero esatto delle persone assunte a tempo determinato – ha concluso Cuccu -. Non dobbiamo ricordarci di loro solo in questo periodo di emergenza sanitaria, ma serve un'attenta programmazione per tutelare i loro posti di lavoro".