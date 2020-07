Insularità – Dichiarazione di Michele Cossa (Riformatori)

Cagliari, 9 Lug 2020 – In attesa della riforma costituzionale e della modifica dell’art.119, il cammino del riconoscimento dell’insularità per la Sardegna e le altre Isole può essere accelerato dagli interventi del Governo (inseriti nei c.d. Decreti “Rilancio” e “Semplificazione”) previsti nel dopo – emergenza Covid.

È il senso di una mozione, primo firmatario il presidente della commissione speciale Insularità Michele Cossa (Riformatori) ma sottoscritta da esponenti di tutti i gruppi del Consiglio regionale, con la quale si chiede al presidente della Regione di farsi portatore di questa istanza presso il Governo nazionale, operando anche con il coinvolgimento dei parlamentari sardi.

Nel documento, in particolare, si propone il testo di un emendamento da introdurre nei decreti Rilancio e Semplificazione, che fa riferimento sia ai provvedimenti all’esame del Parlamento, all’interno dei quali potranno essere inserite misure in grado di favorire lo sviluppo economico, la coesione territoriale ed il superamento degli squilibri economici presenti nelle Isole (comprese quelle minori), sia a quelli già approvati che, in sede di predisposizione dei successivi decreti attuativi, potrebbero contenere specifiche deroghe finalizzate al raggiungimento degli stessi obiettivi. Com