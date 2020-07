Comune di Cagliari – Le attività dei Centri estivi e dei Centri di quartiere cittadini

Cagliari, 9 Lug 2020 – L’Assessorato alle Politiche Sociali ha attivato in città una variegata offerta di servizi educativi e di gioco per bambini e bambine, ragazzi e ragazze per garantire ai minori la fruibilità delle attività ludico-aggregative e di promozione del benessere.

Sono presenti numerosi Centri Estivi per il gioco e la socialità, gestiti da organismi privati, avviati nel rispetto delle linee guida emanate dal Governo e dalla Regione Sardegna.

Oltre i Centri Estivi privati, dal mese di luglio sono state avviate anche le attività gratuite, rivolte a bambini e giovani tra 5 e 17 anni, presso 3 dei 4 Centri di quartiere cittadini.

“Le attività si svolgeranno in parte nelle sedi del centri e in parte negli spazi all’aperto resi disponibili – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Viviana Lantini – e prevedono animazione socio-educativa, gioco e laboratori, per consentire ai bambini di recuperare una giusta dimensione di socialità e alle famiglie di avere servizi utili alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”.

Le attività dei Centri di Quartiere sono gratuite, previa iscrizione. Informazioni e contatti sono disponibili nel sito istituzionale del Comune.

Le attività estive gratuite avviate presso i centri di quartiere cittadini sono:

Centro di Quartiere “la Bottega dei sogni”, in piazza Savoia, coordinatore Valeria Ligas. Le attività proposte si svolgeranno tra gli spazi del centro e all’aperto presso il parco dei Giardini Pubblici, nel periodo estivo compreso tra luglio e settembre.

È prevista la chiusura del centro di quartiere dal 10 al 21 Agosto 2020. Riferimenti: Coordinatrice Valeria Ligas, tel. 3406996989 e-mail: assoc.efys@gmail.com;

Centri di Quartiere “Pirri”, nel Plesso scuola primaria dell’Istituto comprensivo Pirri I-II “Marcello Serra” in via dei Partigiani. Le attività proposte si svolgeranno presso gli spazi interni ed esterni messi a disposizione dal dirigente scolastico, nel periodo estivo compreso tra luglio e settembre.

È prevista la chiusura del centro cittadino dal 10 al 21 Agosto 2020. Riferimenti: Coordinatrice Cinzia Corsini 3497219066

Centro di Quartiere Mulinu Becciu ‘Io Centro Officina di Idee” in via Carpaccio,

Le attività proposte si svolgeranno negli spazi interni ed esterni del centro, nel periodo estivo compreso tra luglio e settembre.

È prevista la chiusura la chiusura del centro cittadino dal 10 al 21 Agosto 2020. Riferimenti: Coordinatrice Cinzia Corsini 3497219066, e-mail: iocentromulinubecciu@gmail.com

L’Amministrazione sta inoltre lavorando in sinergia con gli altri servizi comunali per avviare al più presto anche le attività del Centro di Quartiere Strakrash. Com