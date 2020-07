Cedole librarie anno scolastico 2020-2021: entro il 25 luglio domande per l’accreditamento di cartolibrerie e librerie

Cagliari, 8 Lug 2020 – Riaperti i termini per l’accreditamento di cartolibrerie e librerie per la fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie cittadine, anno scolastico 2020 – 2021. Questo l’avviso per la partecipazione alla manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Cagliari.

Le domande e le dichiarazioni di possesso dei requisiti da presentare tramite gli appositi modelli (link più sotto), dovranno pervenire al Comune di Cagliari – Servizio Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport, entro e non oltre sabato 25 luglio 2020. Il recapito delle stesse potrà essere effettuato con qualsiasi modalità: servizio postale, corriere o consegna a mano, pec all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it , etc. .