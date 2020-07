Arrestato a Sassari senegalese di 29 anni, per atti persecutori dagli agenti della Sezione Volanti.

Sassari, 8 Lug 2020 – Il personale della Polizia di Stato della Questura di Sassari ha arrestato un senegalese, S.M., di 29 anni, per atti persecutori e violazione di domicilio.

Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti nel centro cittadino a seguito di segnalazione pervenuta da parte di alcuni abitanti della zona che, hanno visto arrampicarsi una persona su un pluviale di un palazzo, per poi entrare all’interno di un appartamento.

L’equipaggio di una Volante, inviata sul posto, per un controllo, dopo essere entrato nell’appartamento insieme alla proprietaria che al momento era assente, hanno ritrovato l’extracomunitario nascosto all’interno di un armadio. L’uomo, ex fidanzato della donna, aveva già avuto in passato comportamenti di questo genere già evidenziati da interventi precedenti delle diverse forze di Polizia.

L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto ed accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, e successivamente accompagnato presso la casa circondariale di Bancali, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.