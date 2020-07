Giovane quartese con vari precedenti penali arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Quartu S.E. per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Quartu Sant’Elena (Ca), 7 Lug 2020 – I carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena, nelle prime ore di questa mattina, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne con precedenti di Polizia, della città.

I militari durante un normale servizio di prevenzione, hanno controllato il giovane, in via Sant’Antonio, nei pressi della sua abitazione e insospettiti dal comportamento dell’arrestato, hanno deciso di perquisirlo e poi trovato in possesso di 12 bustine contenenti Marijuana e due con dentro Hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 70 grammi circa di Marijuana e 20 grammi di Hashish, oltre a materiale per il confezionamento.

Quindi l’uomo, al termine delle formalità di legge, è stato accompagnato nella sua abitazione dove è rimasto in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per questa mattina davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari durante il quali è stato confermato il provvedimento restrittivo, poi liberato e rimesso in libertà dopo aver presentato istanza di messa alla prova.