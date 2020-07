Dl semplificazioni: Andrea Frailis, ok governo su commissariamento dighe in Sardegna

Roma, 7 Lug 2020 – “Considero positivo l’interesse dimostrato dal governo nei confronti della Sardegna, perché l’acqua è una risorsa essenziale non solo per la vita di tutti noi ma anche per lo sviluppo del nostro territorio”.

Lo dichiara in una nota il deputato dem Andrea Frailis commentando le parole del premier Conte in merito al commissariamento di 9 dighe in Sardegna. “Accolgo con favore questo intervento – sottolinea il deputato dem – che riguarda anche la messa in sicurezza di grandi dighe esistenti e mi auguro che quando arriverà il tempo di scegliere i commissari il governo condivida i nomi con la Regione Sardegna”. Com