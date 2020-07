Coronavirus. Nel mondo 11,6 milioni di casi. Trump: “morti in discesa”. Nuovo test per Bolsonaro affetto da Covid_19. Ora si renderà conto che la pandemia è reale.

Cagliari, 7 Lug 2020 – Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno fatto registrare un aumento dei nuovi casi di contagio di 44.953 unità, portando il totale dei casi confermati a sfiorare i 3 milioni (2.936.077) secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Con 130.285 morti (+325 in un giorno) gli Usa sono il paese che ha registrato più vittime legate alla pandemia.

Il presidente Donald Trump in una serie di tweet difende la sua gestione dell’emergenza Covid-19, sostenendo che “il Tasso di Mortalità per il Virus cinese negli Usa è all’incirca il più basso al mondo!”, affermando che “le morti negli USA sono in discesa, un calo di dieci volte dal picco pandemico (e, la nostra economia sta tornando in forza!)”. Il merito di questo calo – secondo Trump – è della controversa cura con l’idrossiclorochina, il farmaco da tempo utilizzato nelle malattie reumatiche, sulla cui efficacia il mondo scientifico è diviso.

Con altri 20.229 nuovi contagi in un solo giorno e 1,6 milioni di casi accertati da inizio pandemia il Brasile resta il secondo paese più colpito al mondo dal coronavirus, dopo gli Stati Uniti. Media locali fanno sapere che il presidente Bolsonaro presenta i sintomi del Covid-19 ed è in corso un nuovo test. I morti hanno superato quota 65mila, con 620 decessi nella giornata di ieri.

L’India, che ieri ha superato la Russia per numero di casi confermati diventando il terzo paese più colpito al mondo dal Covid, oggi registra 22.251 nuovi contagi che portano il totale a 719.664 casi da inizio epidemia, con 20.159 decessi (+466 da ieri). La Russia sale a 686.852 infezioni (+6.569 da ieri) e 10.280 morti (+135).

Lunedì l’Argentina ha registrato 75 vittime per il coronavirus, un record giornaliero dall’inizio della pandemia che ha provocato 1.582 morti nel Paese sudamericano e 80.447 contagi. Lo hanno annunciato le autorità di Buenos Aires. La capitale e la sua regione metropolitana, dove vivono 14 milioni di persone e si concentra oltre il 90 per cento dei contagi, è stata di nuovo posta in rigido lockdown dal 1 al 17 luglio per tentare di contenere la diffusione del virus.

La seconda città dell’Australia, Melbourne, ha registrato un aumento dei casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati 191 i nuovi contagi, incremento record su base giornaliera. Le autorità questa settimana avevano già deciso di isolare lo Stato di Victoria, nel tentativo di contenere il preoccupante riacutizzarsi della diffusione del virus. Melbourne, rientrerà in “lockdown” a partire da giovedì. Lo ha annunciato il premier dello Stato di Victoria, Daniel Andrews, come riferisce il Guardian. Il provvedimento rimarrà in vigore per sei settimane.