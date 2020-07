Consiglio Sardegna – Emergenza Covid, concluso l’esame dell’articolato e degli emendamenti del D.L n.162 “Salva imprese”.

Cagliari, 7 luglio 2020 – Le Commissioni Lavoro e Attività Produttive del Consiglio regionale, riunite in seduta congiunta, hanno concluso nel pomeriggio l’esame dell’articolato e degli emendamenti del Disegno di Legge n.162 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”. Dei 177 emendamenti esaminati solo 5, presentati dalla Giunta sono stati dichiarati ammissibili. Respinti, o ritirati per essere ripresentati in aula, quelli dell’opposizione. Il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Bilancio per il parere finanziario che arriverà domani mattina. La Commissione è convocata per le 11.

Dopo questo passaggio obbligato, il provvedimento tornerà alla Seconda e Quinta commissione che domani alle 12,30 si riuniranno nuovamente in seduta congiunta per l’approvazione finale del provvedimento.

Il Dl 162, salvo imprevisti, dovrebbe approdare in aula nel pomeriggio di domani. La seduta del Consiglio è convocata per le 16. Com