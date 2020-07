Coronavirus, in calo contagi e decessi: 192 nuovi casi. Sono 7 i morti

Roma, 5 Lug 2020 – Migliora il dato sui contagi che, dopo cinque giorni di aumenti, scendono sotto la soglia di 200. Sono 192 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con il totale che sale a 241.611. È quanto emerge dai dati sull’andamento del contagio comunicati dal ministero della Salute.

Sono 7 i pazienti morti in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza ammonta a 34.861. Il dato di oggi è più alto soltanto ai 6 registrati il 29 giugno scorso. Da notare che i decessi si sono verificati soltanto in due Regioni: 6 in Lombardia e uno in Emilia Romagna.

In Italia sono 74 i posti occupati in terapia intensiva da pazienti affetti da Covid-19, tre in più di ieri ma cinque in meno di venerdì scorso, quando erano 79. I ricoverati con sintomi, invece, sono 945 contro i 940 registrati nelle 24 ore precedenti, ma 11 in meno rispetto a venerdì. Sono, invece, 13.623 gli italiani positivi al coronavirus in isolamento domiciliare.

Sono 164 in più in 24 ore i nostri connazionali contagiati dal coronavirus che sono guariti. Il totale dall’inizio dell’emergenza tocca quota 192.108.

Sono 98 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia (totale 94.416) e sei i deceduti nelle ultime 24 ore, 16.697 dall’inizio dell’emergenza. Lo si evince dal bollettino nazionale sull’andamento del contagio reso noto dal ministero della Salute. I casi lombardi rappresentano il 51,04% del totale nazionale.

Preoccupa il mantovano, in Lombardia, dove ci sono diciassette nuovi casi registrati di positività al covid, in parte legati probabilmente ai focolai che si sono sviluppati in alcuni macelli e salumifici. Il dato di Mantova riportato dal bollettino della Regione, supera i nuovi positivi registrati a Milano, che sono sedici di cui sette in città. A Bergamo, dove in città prosegue una campagna di test sierologici, i nuovi casi sono 33, a Brescia 6 e a Como 5. Seguono Cremona (5), Monza (5), Pavia (3), Lodi (2), Varese (3), Lecco (1) e zero a Sondrio.