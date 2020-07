Coronavirus mondo. In Usa record di contagi e nonostante questo Trump si ostina a negare che esista un problema Covid_19. In un solo giorno 52.291 contagi. America Latina: pandemia ancora intensa.

Cagliari, 3 Lug 2020 – Per il secondo giorno consecutivo negli Stati Uniti è stato registrato il record di casi di coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, negli Usa sono state 52.291 le nuove infezioni da Covid-19 nelle ultime 24 ore ed il totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è salito a 2.739.879. La stessa Università ha anche dato la notizia di altri 635 decessi legati al coronavirus rispetto a ieri, per un totale di 128.740. Il sindaco della contea di Miami-Dade, Carlos Gimenez, ha annunciato che firmerà un ordine per la reintroduzione del coprifuoco dalle 22 alle 6 del mattino.

Anche l’India fa registrare il record di contagi in un singolo giorno: con 20.903 nuovi casi il totale della nazione raggiunge i 625.544. Il ministero della salute riporta anche 379 decessi nelle ultime 24 ore che portano il totale a 18.211. Al ritmo attuale di contagi, L’India potrebbe superare i 660.000 casi della Russia nei prossimi giorni e diventare il terzo Paese più contagiato al mondo dopo Stati Uniti e Brasile.

Dopo giorni di stabilità, le cifre generali della pandemia da coronavirus in America Latina sono tornate a mostrare una netta tendenza al rialzo, per cui nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti a 2.723.302 (+74.059) ed i morti a 121.382 (+2.778). È quanto emerge oggi da una elaborazione statistica realizzata dall’Ansa a partire dai dati ufficiali di 34 paesi e territorio latinoamericani. Il Brasile non sembra vedere la luce alla fine del tunnel, con numeri alti ma stabili. I casi registrati dall’inizio della pandemia hanno sfiorato oggi 1,5 milioni (1.496.858, +48.107), mentre i decessi globali sono 61.884 (+1.252). Seguono Perù (292.004 e 10.045) e Cile (284.541 e 5.920), e altri sette paesi con più di 30.000 contagi: Messico (238.511 e 29.189), Colombia (106.110 e 3.641), Argentina (69.941 e 1.385), Ecuador (59.486 e 4.649), Panama (35.235 e 667), Repubblica Dominicana (34.197 e 765), e Bolivia (34.227 e 1.201).

In Corea del Sud sono stati registrati altri 63 casi di coronavirus, la maggior parte fuori dalla capitale Seul, per la prima volta in due mesi. La più colpita è la città meridionale di Gwangiu, con oltre 50 nuovi contagi, tanto che le autorità locali hanno decretato lo stop di servizi pubblici come biblioteche e musei, nel timore di una seconda ondata di Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia il Paese ha registrato 12.967 casi con 282 morti; la recente impennata di contagi preoccupa ma è ancora gestibile e le autorità locali potranno decidere se adottare misure più dure per contrastare la diffusione del coronavirus, ha riferito il vice ministro della Salute, Kim Gang-lip.