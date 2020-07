Cagliaritana di 40 anni custodiva all’interno del proprio appartamento Cocaina e Marijuana: arrestata dagli agenti Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari

Cagliari, 3 Lug 2020 – Ieri, i “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di attività info investigativa, hanno appreso che una quarantenne cagliaritana fosse la custode di un ingente quantitativo di droghe, occultate all’interno della cantina di proprietà di via Piero della Francesca.

Pertanto gli investigatori della Mobile hanno eseguito un controllo, e la donna, vistasi ormai alle strette ha consegnato spontaneamente agli agenti una bustina contenente 5 grammi di Cocaina.

Subito dopo i poliziotti hanno perquisito, con il fondamentale aiuto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Cagliari, e nella casa hanno trovato, all’interno della cantina, 2 buste in nylon con circa 120 grammi di Cocaina, oltre a varie buste di plastica contenenti 2 kg di Marjuana.

Oltre alla droga sono stati sequestrati numerosi bilancini di precisione e macchine per il sottovuoto e, quindi, la donna è stata dichiara in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e poi, ultimate le formalità di legge, riaccompagnata nella sua abitazione dove è rimasta in regime di arresti domiciliari fino a stamane quando è stata sottoposta al rito della direttissima.