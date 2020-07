Cagliari, 3 Lug 2020 – Anche nella provincia di Cagliari continuano senza sosta i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, in collaborazione con la collaborazione dei colleghi dell’Ufficio di Gabinetto e del Reparto Cinofili di Abbasanta, dopo un mirato servizio antidroga a seguito di continue segnalazioni su una fiorente attività di spaccio nel comune di Maracalagonis, hanno arrestato Marvin Tjark Winstone Lee, di 22 anni, tedesco incensurato.

L’insospettabile spacciatore, è stato bloccato a seguito di precise descrizioni fornite dalla cittadinanza e una volta fermato mentre era a bordo della sua vettura è stato trovato con una bomboletta spray col tappo modificato, dove all’interno erano occultati 150 grammi di Marijuana divisi in 13 bustine di nylon.

In seguito, durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno scoperto che il giovane aveva organizzato una vera e propria attività di produzione di Marjuana. Infatti, sono state anche sequestrate 9 piante in piena infiorescenza di Cannabis e poi, grazie all’aiuto dei cinofili antidroga della Polizia di Stato, sono state scoperte, in diverse zone della casa, 7 confezioni da più di 100 grammi l’una di Marjuana e diverse altre piccole bustine della stessa sostanza di circa 10 grammi ciascuna.

Quindi il ragazzo è stato dichiarato in arresto per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ultimare le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre a Maracalagonis, gli investigatori del Commissariato di Quartu Sant’Elena, hanno anche arrestato un 45enne.

Il blitz è scattato ieri sera, quando, a seguito di precise descrizioni fornite da varie segnalazioni ricevute su linea 113, i poliziotti hanno fatto irruzione in casa dell’uomo, dove sono state rinvenute 19 piante di Marijuana in piena infiorescenza.

Mauro Angioni, incensurato, è stato infatti trovato in possesso delle piante messe a dimora in vasi all’interno del suo cortile.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto per coltivazione di stupefacenti ai fini di spaccio e ultimate le formalità di legge, è stato poi riportato nella sua abitazione dove è rimasta in attesa della direttissima in stato di arresti domiciliari.