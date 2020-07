Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione – iniziativa denominata “Spiagge Sicure – Estate 2020”. Sottoscrizione protocolli d’intesa

Cagliari, 2 Lug 2020 – Domani mattina, alle ore 12.00, presso la Prefettura di Cagliari, nella sede di Piazza Palazzo, il Prefetto di Cagliari Bruno Corda sottoscriverà con i Sindaci dei Comuni di Arbus, Castiadas, Domus De Maria, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada e il Vice Sindaco di Maracalagonis un protocollo d’intesa diretto a regolare i rispettivi e reciproci impegni in relazione all’attuazione dell’iniziativa del Ministero dell’Interno denominata “Spiagge sicure – Estate 2020”.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle previsioni di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, che contiene “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, che ha definito gli strumenti e le modalità di attuazione della sicurezza urbana, per la quale è stato previsto un Fondo per la sicurezza urbana. Il Ministero dell’Interno ha stabilito che una quota delle risorse del Fondo sia destinata ai Comuni litoranei per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva.

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, l’attività di prevenzione riguarderà anche la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

A seguito della stipula del protocollo, i predetti comuni per la realizzazione del progetto che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2020, riceveranno dal Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura, un contributo pari a 32.000 euro. Com