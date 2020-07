Pregiudicato di Cagliari arrestato per una rapina avvenuta a Cagliari nel 2019 dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari.

Cagliari, 2 Lug 2020 – Ieri i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari hanno rintracciato e arrestato Carlo Corso di 49 anni, con precedenti penali, del capoluogo, perché destinatario dell’ordine di custodia cautelare in carcere emessa il 30 giugno scorso, dal Tribunale di Cagliari – sez. Gip, in relazione alla rapina a mano armata del 19 ottobre 2019 consumata ai danni della sala slot machine della locale Via Peretti nel corso della quale due persone, mascherate e armate di pistola, si sono fatte consegnare dal titolare quel poco contante immediatamente fruibile non riuscendo a superare i limiti della cassaforte temporizzata.

Nei confronti del pregiudicato sono stati raccolti univoci e concordanti elementi di responsabilità in ordine al reato, supportati da determinanti risultanze di attività tecniche condotte dal Ris di Cagliari.

L’arrestato, al termine degli adempimenti di rito, è stato accompagnato e rinchiuso nel carcere di Uta (Ca) dove rimarrà a disposizione dell’A.G.