Coronavirus, negli Usa più di 50 mila casi rilevati in un giorno. La strage continua per la politica negazionista dell’instabile presidente Usa.

New York, 2 Lug 2020 – Per la prima volta il bilancio giornaliero dei nuovi contagi da coronavirus negli Usa supera quota 50.000. Per la Johns Hopkins University, ci sono stati 52.898 casi nelle ultime 24 ore. I contagi rilevati finora sono saliti così a 2.682.270, con 128.028 morti. La California ripristina il lockdown sul 75% del territorio, mentre nuovi record di infezioni si registrano in Alaska e Arizona. A Houston, in Texas, gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capienza. Trump insiste: “Prima o poi il virus sparirà” e indossa la mascherina: “Assomiglio a Lone Ranger”.

È ancora il Brasile il Paese più colpito dalla pandemia da coronavirus che ha colpito l’America Latina e che viaggia su ritmi elevati, nelle ultime 24 ore in ascesa, di contagi (2.649.302, +72.839) e di morti (118.604, +2.405), per lo più concentrati proprio sul territorio brasiliano. È quanto emerge oggi da una elaborazione statistica dei dati ufficiali di 34 nazioni e territorio latinoamericani. Diffuse ora con regolarità intorno alle 19 locali, le cifre brasiliane dei contagiati (1.448.753, +46.712) e dei morti (60.632, +1.038) segnano la curva ascendente della regione che probabilmente dovrà affrontare il Covid-19 ancora a lungo. Seguono Perù (288.477 e 9.860) e Cile (282.043 e 5.753), e altri 7 paesi con più di 30.000 contagi: Messico (231.770 e 28.510), Colombia (102.009 e 3.470), Argentina (67.197 e 1.351), Ecuador (58.257 e 4.576), Repubblica Dominicana (33.387 e 754), Panama (34.463 e 645) e Bolivia (32.219 e 1.123).

Impennata di contagi da coronavirus a Tokyo. Nelle ultime 24 ore la capitale giapponese ha registrato 107 nuove infezioni e per la prima volta dal 2 maggio il dato supera quota 100. Dal 24 giugno il numero di nuovi casi giornalieri si era tenuto stabilmente intorno a 50. Il Giappone dall’inizio dell’epidemia ha registrato circa 19 mila casi e 975 morti.

La Russia ha superato i 660.000 casi accertati di Covid-19. Stando ai dati ufficiali annunciati dal centro anticoronavirus, in Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.760 nuovi contagi, che fanno salire a 661.165i casi di Covid-19 confermati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi contagi sono però sotto quota 7.000 per il settimo giorno di fila. Le vittime sono ufficialmente 9.683, di cui 147 decedute nel corso dell’ultima giornata.

La Libia registra nelle ultime 24 ore altri 50 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 874 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono da 24 a 25, i guariti da 209 a 223, e le persone attualmente positive da 591 a 626. Restano chiusi i confini.

Il ministero della Salute israeliano ha registrato 868 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, nuovo record di aumenti giornalieri dopo quello del giorno precedente (859). Registrate anche altre due vittime, che portano a 322 il totale dei decessi.