Comune di Cagliari su Bonus 800: esiti delle domande di contributo

Cagliari, 2 Lug 2020 – Sono consultabili gli esiti delle domande relative al contributo di cui alla Legge regionale n. 12/2020 “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2″. Basta un click sul pulsante verde “Accedi alla piattaforma online” della sezione “Bonus 800” accessibile dalla home page del portale istituzionale www.comune.cagliari.it (link più sotto indicato) e digitare il proprio codice fiscale, l’identificativo della domanda e la password (comunicate con sms o email) nella “Area utente”.

È in corso di erogazione il contributo a saldo delle due mensilità relativamente alle domande ammesse, decurtato dell’eventuale anticipo già liquidato nel mese di maggio.

In ordine alle domande per le quali risulti visualizzato l’esito “ammessa in attesa di finanziamento”, saranno disposte nei prossimi giorni le procedure di liquidazione, essendo stato acquisito il finanziamento atteso.

Per le domande escluse, gli interessati accedendo al servizio online con le proprie credenziali potranno avere conoscenza della causa di esclusione. Avverso l’esclusione e/o la quantificazione del contributo, qualsiasi interessato potrà presentare richiesta di riesame, entro il termine del 15 luglio 2020, con le seguenti modalità: tramite pec al seguente recapito di posta elettronica certificata: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it ; tramite email ordinari all’indirizzo: bonus800@comune.cagliari.it ; mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Cagliari – Servizio Politiche sociali, c/o Protocollo Generale – via Crispi 2 – 09124 Cagliari.

Le richieste di riesame dovranno obbligatoriamente specificare le motivazioni della stessa, contenere le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, recapito telefonico cellulare, indirizzo di posta elettronica ordinaria, codice identificativo (ID) della domanda. Inoltre, dovranno essere corredate dalla copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Com