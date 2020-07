Cagliari, 1 Lug 2020 – Nella mattina odierna, il Prefetto di Cagliari Bruno Corda ha ricevuto in visita di cortesia il Comandante del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo di Decimomannu Colonello Maurizio De Angelis, che dopo due anni lascia il suo incarico per assumere servizio presso il centro di eccellenza della Nato “Joint Air Power Competence Centre” (Japcc) di Kalkar in Germania.

Nell’occasione è stato presentato il nuovo Comandante della Base di Decimomannu, Colonnello Cosimo De Luca, che subentrerà il 9 luglio prossimo.

L’incontro si è svolto nella consueta cordialità e condivisione degli obiettivi che hanno caratterizzato e caratterizzeranno le attività delle rispettive amministrazioni.

Infine, il Prefetto Corda ha rivolto al Colonello De Angelis e al Colonello De Luca i migliori auguri per i prestigiosi incarichi che si accingono ad assumere. Com