Interrogazione della Consigliera regionale del M5S Carla Cuccu su potenziamento organico dell’ospedale San Marcellino di Muravera”.

Cagliari, 1 Lug 2020 – Un presidio importante per l’intero territorio del Sarrabus-Gerrei, non solo per i residenti ma anche per i turisti che, ogni estate, scelgono questa zona della Sardegna per le loro vacanze.

È proprio l’ospedale “San Marcellino” di Muravera al centro della nuova interrogazione presentata al governatore, Christian Solinas, e all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, dalla consigliera regionale e segretaria della commissione Sanità e politiche sociali del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu.

Lo scorso 11 marzo, dopo la nuova configurazione dell’organizzazione di accettazione e urgenza dell’Ats, il nosocomio fu declassato da Pronto Soccorso a Punto di primo intervento.

“Ciò –ha spiegato l’esponente pentastellata –comporta il trasferimento dei pazienti in codice rosso o giallo a Cagliari, in una vera corsa contro il tempo per la sopravvivenza, oltre che privare il territorio del servizio ambulanze in caso di un’eventuale emergenza”.

A questo si aggiunge la carenza di personale, soprattutto di anestesisti, cardiologi, radiologi e ortopedici.

“È assolutamente necessario il potenziamento del San Marcellino – ha concluso Cuccu –, garantendo l’operatività del Pronto Soccorso anche per i codici rossi e gialli. Il ritorno alla normalità dell’ospedale potrebbe contribuire a ridurre anche le lunghe liste d’attesa nella Città metropolitana di Cagliari”. Com