Roma, 1 Lug 2020 – In una interrogazione alla Ministra del Trasporti De Micheli, i deputato sardo Andrea Frailis del Partito Democratico, chiede un tavolo di confronto per favorire la cessione definitiva all’amministrazione comunale della vecchia stazione di San Gavino Monreale da parte di Rfi.

Nell’interrogazione, firmata anche da Romina Mura e Gavino Manca, tutti del PD, si sottolinea come la cessione definitiva di una struttura “storica”, oggi affidata in comodato d’uso all’amministrazione comunale, sarebbe molto importante per l’economia e il futuro della comunità sangavinese.