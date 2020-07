Cagliari, 1 Lug 2020 – Un uomo di 49 anni, ha rischiato il linciaggio dopo che si era denudato davanti agli altri bagnanti e poi si era lasciato andare ad atti osceni davanti a tutti.

Subito dopo la segnalazione giunta al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna l’uomo e poi lo hanno denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico

La follia del 49enne si è consumata sul lungomare Poetto del capoluogo sardo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, quando era in spiaggia si sarebbe sfilato il costume, denudandosi completamente e poi si è lasciato andare masturbandosi davanti ai bagnanti e alla tante famiglie che si trovavano ancora al mare. Ma alcuni bagnanti che lo hanno visto lo hanno accerchiato cercando di farlo desistere ma questi ha continuato senza che nulla gli importasse rischiando così il linciaggio.

In seguito, solo grazie il tempestivo intervento di una pattuglia del Radiomobile della compagnia carabinieri di Cagliari ha evitato il peggio.

Quindi è stato bloccato e portato in caserma, dove, dopo le formalità di legge, per lui è scattata la denuncia.