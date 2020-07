Covid-19, i dati del Ministero della Salute: 21 morti, 469 guariti e 182 nuovi casi In calo gli attualmente positivi: -308 da ieri

Roma, 1 Lug 2020 – Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute sul coronavirus in Italia.

I positivi al Covid_19, attualmente, sono 15.255 (-308). Tra dimessi e guariti si registrano 469 persone in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 190.717.

I ricoverati con sintomi sono 1025, (-65), in terapia intensiva ci sono 87 pazienti (-6) ed in isolamento domiciliare 14143 (-237).

Tra dimessi e guariti si registrano 469 persone in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 190.717.

I deceduti sono 21 nelle ultime 24 ore; il dato nazionale dall’inizio della pandemia è di 34.788. I casi totali aumentano di 182 ed arrivano alla cifra di 240.760 contagiati dal Covid-19.

Sono 109 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 49 a seguito di test sierologici e 31 ‘debolmente positivi’, 6 decessi in 24 ore, 16.650 dall’inizio dell’emergenza.

Questo è quanto emerge dal bollettino giornaliero della Regione

Lombardia sul coronavirus, secondo cui sono 8.427 i tamponi effettuati in un giorno (1.044.975 totali). I guariti e dimessi sono 225 in più, 67.422 complessivamente: 65.043 coloro che hanno superato la malattia e 2.379 quelli che hanno lasciato l’ospedale. Inoltre, un altro posto in meno occupato in terapia intensiva (41) mentre i ricoverati in altri reparti sono 277, 20 in meno. Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi per provincia, sono Bergamo e Mantova con 22 contagiati quelle più colpite in giornata. Si registrano anche 21 nuovi positivi a Milano, di cui 10 in città. Da segnalare anche i 18 di Brescia. Solo la provincia di Sondrio riporta zero nuovi casi.