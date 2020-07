Comune di Cagliari su borsa di studio nazionale: online l’elenco definitivo delle domande pervenute

Cagliari, 1 Lug 2020 – Sono stati approvati e sono disponibili per la consultazione sul sito del Comune di Cagliari (nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Bandi per contributi”), l’avviso e l’elenco definitivo delle domande pervenute per il contributo relativo alla Borsa di studio nazionale 2019/2020.

L’elenco pubblicato non è quello dei beneficiari che avranno diritto alle somme ma quello dei potenziali beneficiari, ad eccezione di coloro che siano stati esclusi per mancanza di requisiti. L’elenco definitivo dei beneficiari verrà predisposto dalla Regione in base ad una graduatoria unica regionale e sarà successivamente trasmesso ai singoli comuni.

Pertanto l’elenco dei beneficiari potrà essere pubblicato sul sito del Comune di Cagliari solo dopo che la Regione avrà trasmesso lo stesso all’amministrazione comunale.