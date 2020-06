In Sardegna dal 1° luglio le Sedi Inps riaprono al pubblico

Cagliari, 30 Giu 2020 – La Direzione regionale Inps Sardegna comunica che dal 1° luglio riaprono gli sportelli Inps delle sedi provinciali (Cagliari – Sassari – Nuoro – Oristano) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30. L’accesso alle sedi dell’Istituto dovrà essere necessariamente prenotato attraverso i seguenti canali: App INPS Mobile (scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store) Servizio Sportelli di Sede; Sito web INPS: www.inps.it – Servizio Sportelli di Sede; Contact Center: 830164 (da rete fissa) – 06164164 (da rete mobile).

Non è possibile effettuare la prenotazione direttamente presso le sedi.

Per l’accesso alle sedi si rende necessario sottoscrivere un modulo di autocertificazione fornito dall’Inps, dotarsi di mascherina e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea.

Il servizio di consulenza per gli intermediari istituzionali e gli altri utenti abilitati ai “Cassetti” continuerà ad essere assicurato a distanza tramite videochiamata o via telefono. Com