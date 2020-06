Guardia di Finanza Cagliari: arrestato un pregiudicato cagliaritano di 34 anni per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Cagliari, 30 Giu 2020 – Ieri, i Baschi Verdi della Seconda Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari hanno arrestato un cagliaritano di 34 anni, per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Le pattuglie dei Finanzieri, nel corso dell’attività di pattugliamento dei quartieri del capoluogo, mentre transitavano in via Peretti hanno notato due autovetture ferme nel senso opposto di marcia.

Fermatisi per verificare quanto stesse avvenendo i militari notato che una delle due vetture, una Smart, era incidentata e gli occupanti stavano cercando di spostarla agganciandola all’altra autovettura presente, in condizioni di pericolosità e insicurezza. Ma, i finanzieri mentre si avvicinavano una delle persone presenti, il 34enne residente in città e già arrestato lo scorso anno proprio dai Baschi Verdi per spaccio di sostanze stupefacenti, ha inveito ripetutamente contro i militari e, per evitare che questi si avvicinassero alla vettura incidentata, hanno iniziato a spingerli con violenza. Pertanto i Finanzieri hanno bloccato e arrestato il cagliaritano.

In seguito il giovane, ultimate le formalità di legge, è stato messo agli arresti domiciliari e a seguito del giudizio celebrato con rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria in attesa dell’udienza di merito fissata per il prossimo mese di settembre.

Inoltre, la scorsa settimana i Baschi Verdi, impegnati nel quotidiano controllo del territorio, hanno effettuato numerose contestazioni di violazioni al codice della strada nei confronti di un motociclista che, in totale sprezzo della presenza dell’auto della Guardia di Finanza in viale Marconi, sfrecciava e impennava in direzione di Quartu S. Elena.

I Finanzieri, presa la targa del motoveicolo e fatti gli opportuni accertamenti, hanno notificato al conduttore del mezzo, un ventiquattrenne residente in Selargius, undici verbali di violazione al codice della strada, contestando in particolare: la guida del motociclo sprovvisto di copertura assicurativa, l’aver eseguito un sorpasso a destra, il non essersi fermato ad un semaforo con la luce rossa, l’elevata velocità in prossimità di strisce pedonali e centro cittadino, il non aver rispettato la precedenza ad una rotonda, l’errata installazione della targa posteriore e l’aver eseguito parte della marcia sollevando dal suolo la ruota anteriore.