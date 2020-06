Covid-19, i dati del Ministero della Salute: 23 morti, 142 nuovi contagi e 1.052 guariti

Roma, 30 Giu 2020 – Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Torna a salire il numero delle vittime: oggi 23 contro i 6 di ieri.

Il totale da inizio pandemia è di 34.767 decessi.

Gli attualmente positivi sono in diminuzione di 933 casi. In totale sono 15.563 in Italia.

Diminuiscono di 3 unità oggi i pazienti in terapia intensiva: sono 93, dei quali 42 in Lombardia. In 11 regioni e nella provincia autonoma di Trento non ci sono più ricoverati in rianimazione.

I ricoverati con sintomi sono 1.090, 30 in meno rispetto a ieri, 14.380 le persone in isolamento domiciliare, 900 in meno. Tra dimessi e guariti si contano nelle ultime 24 ore 1.052 persone, complessivamente sono 190.248.

I casi totali sono 240.578 (+142).

Sono 62 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 8 a seguito di test sierologici e 13 ‘debolmente positivi’, e si registrano 4 nuovi decessi (16.644 totali). Sono, invece, 6.117 i tamponi effettuati in 24 ore, con il numero complessivo che sale a 1.036.548. È quanto emerge dai dati del bollettino fornito dalla Regione Lombardia, secondo cui i guariti e i dimessi sono 821 in più, per un totale di 67.197 (64.785 coloro che hanno superato la malattia e 2.412 i lombardi che hanno lasciato gli ospedali). I posti di terapia intensiva occupati sono 42, uno in meno rispetto a ieri. E calano ancora i ricoverati in altri reparti: sono 24 in meno rispetto a ieri, complessivamente 297.