Covid-19, i dati del Ministero della Salute: sei morti, 305 guariti e 126 nuovi contagi

Roma, 29 Giu 2020 – Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Sei deceduti nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime in Italia è di 34.744.

Il totale degli attualmente positivi è di 16.496 (in diminuzione di 185). Ci sono stati 305 tra dimessi e guariti da ieri, il totale complessivo è di 189.196.

Infine il dato dei casi totali dall’inizio della pandemia: 240.436, aumentati di 126 nelle ultime 24 ore.

La Regione Lombardia ha comunicato che nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 7.991, per un totale complessivo di 1.030.431. I nuovi casi positivi in Lombardia sono 78 (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 ‘debolmente positivi’). I guariti/dimessi sono 66.376, totale complessivo di cui 63.908 guariti e 2.468 dimessi. In terapia intensiva ci sono 43 pazienti, come ieri. I ricoverati non in terapia intensiva: sono 321 (-2). I decessi: 1, totale complessivo: 16.640.