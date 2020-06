Sider Alloys, assessore Zedda sostiene lavoratori in attesa di stabilità occupazionale

Cagliari, 26 Giu 2020 – “La situazione che vede coinvolti circa 100 lavoratori in attesa di una proroga della cassa integrazione e di chiarezza e concretezza per la definizione da parte dell’azienda sul futuro del polo industriale del Sulcis Iglesiente, comporta un’attenzione particolare da parte di questa Giunta”. Commenta così l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, in merito alla manifestazione di stamane, davanti ai cancelli della fabbrica Sider Alloys di Portovesme, di 20 operai ai quali non è stato rinnovato il contratto in scadenza e di altri 85 lavoratori che da lunedì prossimo ricorreranno agli ammortizzatori sociali.

“La vertenza deve essere risolta in modo definitivo senza ulteriori tentennamenti – ha proseguito l’assessore Zedda – al fine di dare finalmente una prospettiva di lavoro a lungo termine. Il passaggio ostativo sulla firma dell’accordo con Enel per il prezzo dell’energia sembrava ormai superato, mentre tuttora si rilevano ritardi che complicano la posizione dei lavoratori. Nell’interesse degli stessi è auspicabile che l’Ente sciolga il nodo della fornitura energetica nel più breve tempo possibile”.

Intanto i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno chiesto un ulteriore incontro con i vertici della Ex Alcoa, che dovrebbe essere fissato per giovedì 2 luglio, data in cui “ci si aspetta una risoluzione definitiva della vertenza, per la quale Governo e Regione, in una unità di intenti e condivisione degli obiettivi, si sono impegnati a superare le criticità rappresentate dalla società svizzera in modo tale da salvaguardare, in primo luogo, l’occupazione nel territorio sardo”, ha concluso l’esponente della Giunta Sarda. Com