Mobilità sostenibile, la Regione Sardegna finanzia sette auto elettriche per il comune di Oristano

Oristano, 26 Giu 2020 – La Sardegna punta sul green, investendo risorse a sostegno della mobilità sostenibile. Grazie ad un finanziamento di 161 mila euro dell’assessorato regionale dell’industria, il Comune di Oristano si dota di 7 auto elettriche che andranno a sostituire i vecchi mezzi inquinanti, ormai da rottamare. I nuovi veicoli sono stati presentati questa mattina alla stampa, nella piazza della Torre spagnola di Torre Grande, dall’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, dal sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, e dai rappresentanti del Comune.

“La Regione guarda al futuro – ha affermato l’assessore regionale dell’industria, Anita Pili – Il traffico stradale è uno dei principali responsabili delle emissioni inquinanti, l’adozione di un sistema di mobilità a basso impatto ambientale nei centri urbani è una delle priorità della Giunta Solinas per il miglioramento della qualità di vita dei sardi. Proseguiamo – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo regionale – il piano d’azione regionale della mobilità elettrica. Un percorso intrapreso con l’Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione e i comuni della Sardegna, finalizzato alla promozione della mobilità intelligente e sostenibile, coerente con la strategia energetica regionale in materia di “Smart Grid” e “Smart City”. L’intervento, finanziato dal Fondo di sviluppo e coesione – ha aggiunto l’assessore – consolida un modello di sviluppo ecosostenibile che ha dato la possibilità ai comuni di acquistare veicoli elettrici da inserire nel parco mezzi, oltre all’installazione delle colonnine di ricarica. È merito dell’Esecutivo sardo – ha precisato Anita Pili – se sono state rimodulate le risorse che hanno consentito il finanziamento di novanta comuni, oltre alle aree metropolitane di Cagliari e Sassari e le città di Nuoro e Oristano. Tutto ciò, in linea con il piano energetico regionale, predisposto dall’assessorato dell’Industria, che prevede di abbattere del 50% le emissioni climalteranti entro il 2030”.

Il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu ha espresso un particolare ringraziamento alla Regione per l’intervento che ha permesso di rinnovare il parco macchine del Comune di Oristano, con l’acquisto di veicoli al 100% ad alimentazione elettrica, 7 Nissan Leaf 40 Kw Acenta, in sostituzione di quelli a combustione termica, 2 Fiat Punto e 5 Fiat Panda, tutte immatricolate tra il 1995 e il 2000. In città le stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono già una decina, ma a queste presto si affiancheranno quelle previste dal Piano energetico regionale. Com