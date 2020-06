I Senatori italiani senza pudore: prima si tagliano i vitalizi e poi se li ripristinano.

Roma, 26 Giu 2020 – Il Senato ha annullato la delibera sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. “La Commissione Contenziosa del Senato ha annullato la delibera dell’Ufficio di Presidenza che aveva deciso il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari”. Ne ha dato notizia Maurizio Paniz, ex deputato e avvocato che ha difeso la maggior parte degli ex senatori che hanno presentato ricorso contro la decisione dell’Ufficio di presidenza di Palazzo Madama.

“È stato ripristinato lo Stato di diritto”, ha commentato Paniz mostrando la sua soddisfazione per la cancellazione della delibera: “Una soddisfazione professionale ma anche sul piano dei rapporti personali che ho intrattenuto con centinaia di ex senatori che ho assistito. È un risultato che mi ripaga dell’impegno e degli insulti e minacce ricevuti. Io non ho difeso un privilegio, ma un diritto, e in uno Stato di diritto questa è una vittoria di tutti”.

Durissime le reazioni: ​”La cassa integrazione è in ritardo e si rimettono i vitalizi. Non è la nostra Italia”. Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. “Il ripristino dei vitalizi per gli ex senatori è una vergogna. La Lega si oppone e si opporrà sempre al ritorno dei vecchi privilegi”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. “Abbiamo già abolito i vitalizi e non abbiamo alcuna intenzione di ripristinarli”. Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Ci provavano da mesi: lo hanno fatto di notte, di nascosto. È uno schiaffo a un Paese che soffre. La casta si tiene il malloppo. Chi dobbiamo ringraziare per questa operazione, la presidenza del Senato?” ha commentato Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle.

La Commissione contenziosa del Senato è composta da 5 membri nominati dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Il Presidente è Giacomo Caliendo (FI). I componenti sono i senatori Simone Pillon (Lega) e Alessandra Riccardi (ex M5s ora Lega) e due non parlamentari. La Lega sostiene di essere stata l’unica a votare contro lo stop al taglio dei vitalizi. Si desume che a favore abbiano votato Caliendo e i due non parlamentari, l’ex procuratore di Terni Cesare Martellino e l’avvocato Alessandro Mattoni, ex presidente dell’Unione camere penali a Tivoli.

A questo punto la questione passa alla Camera dei Deputati. Bisognerà vedere se Montecitorio aderirà alla decisione della Commissione Contenziosa del Senato di annullamento dei tagli o li manterrà.