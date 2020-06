Comunicazione in pillole: ecco il primo corso Acli e Blue Sardinia “Utilizzo consapevole e strategico dei Social Media”

Cagliari, 26 Giu 2020 – Dieci ore di lezione per imparare a raccontarsi sui Social Media, comprendere come utilizzare al meglio Facebook e Instagram, capire come creare un Piano editoriale di base. Sono aperte le iscrizioni al primo dei percorsi formativi “in pillole” sulla comunicazione organizzati dall’associazione Blue Sardinia con la collaborazione delle Acli provinciali di Cagliari. Durante le lezioni, di livello base, sarà affrontato il tema dell’utilizzo efficace dei Social, con particolare riferimento a Facebook e Instagram.

Gli incontri virtuali si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 19 attraverso le piattaforme online Google Meet e Classroom per un totale di dieci ore (avvio al raggiungimento del numero minimo di iscritti). Per partecipare è quindi necessario avere a disposizione una connessione a Internet, un PC con webcam e microfono o, in alternativa, tablet o smartphone.

Per maggiori informazioni sul calendario delle lezioni, il programma e le modalità di iscrizione è possibile contattare la segreteria Acli via e-mail all’indirizzo: acliprovincialicagliari@gmail.com o al numero 07043039.