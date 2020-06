Gigi Riva: “Ho fatto una scelta”: la bandiera del Cagliari spiega le ragioni dell’ultima “scelta autentica.

Cagliari, 25 Giu 2020 – È il suo stesso protagonista, il “sardo per scelta” Gigi Riva, a spiegare perché ha deciso di associare il proprio volto a Una scelta autentica, campagna di informazione sui prodotti sardi DOP e IGP promossa dall’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna: una campagna nata per illustrare le caratteristiche e le opportunità dei regimi europei di qualità rappresentati dai marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Tipica), interamente focalizzata sui prodotti della Sardegna.

«Ho fatto una scelta, tanti anni fa. – afferma Gigi Riva – Una scelta di vita e di amore per l’Isola.

Come quella di aderire a questa campagna, che parla di autenticità e di qualità: dei prodotti migliori che la Sardegna possa offrire, frutto del lavoro quotidiano di chi ha a cuore il suo futuro.»

A cinquant’anni dallo scudetto e nel pieno della festa per il Centenario del Cagliari Calcio, non poteva che essere “rombo di tuono” il testimonial di un’iniziativa che mette al centro le “scelte” di eccellenza e di radicamento territoriale e valoriale rappresentate dal mondo Dop e Igp sardo.

Sono 18 i vini riconosciuti nell’Isola con Denominazione di Origine Protetta, insieme a 6 prodotti agroalimentari: il Carciofo Spinoso di Sardegna, l’olio extravergine d’oliva Sardegna, i tre formaggi ovini Pecorino Romano, Pecorino Sardo e Fiore Sardo, nonché lo Zafferano di Sardegna.

La denominazione IGP (Indicazione Geografica Tipica) è invece attribuita a Agnello di Sardegna, Culurgionis d’Ogliastra e Mirto di Sardegna, oltre che a 15 vini.

Ambasciatori in Europa e nel mondo, proprio come Gigi Riva, della qualità, dell’identità e dei valori più tipici della Sardegna. Com