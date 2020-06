Covid-19, i dati del Ministero della Salute: 34 decessi, 614 guariti, 296 nuovi casi

Roma, 25 Giu 2020 – In crescita la curva epidemica in Italia, con i nuovi casi che sono schizzati dai 190 di ieri ai 296 di oggi.

Soprattutto a causa del raddoppio in Lombardia, passata dagli 88 casi di ieri ai 170 di oggi, e ai numeri più alti della media di Emilia Romagna (47 nuovi casi) e Campania (17) per via dei focolai a Bologna e Mondragone.

Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute sul coronavirus in Italia.

I ricoverati con sintomi sono 1515 (-95), in terapia intensiva si trovano 103 ricoverati (-4) ed in isolamento domiciliare 16.685 (253 in meno). Il totale degli attualmente positivi è di 18.303 (-352). Tra dimessi e guariti si registrano 186.725 (614 in più). I deceduti sono 34.678 (+34).

I casi totali aumentano di 296; dall’inizio della pandemia ci sono stati 239.706 contagiati dal Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 56mila tamponi.