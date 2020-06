“Chiostro Fiera dell’Artigianato Artistico” P.zza Martiri della Libertà – Mogoro (OR)

Cagliari, 25 Giu 2020 – La Rassegna, alla sua 15° edizione iniziò Domenica 02 Febbraio; rispettando tutte le date in cartellone di tutto il mese, sino alla Domenica del 16.

A Marzo, improvvisamente e inaspettatamente l’arrivo dell’ormai famigerato Covid 19, ci ha visto a malincuore ma necessariamente chiudere le porte del teatro, speranzosi di riaprire a breve termine.

E oggi dopo tanti mesi di inattività riapriamo i battenti a fatica, ma con tanta tenacia, e soprattutto con la voglia di ricominciare; e se è possibile anche con un amore e una passione rinnovati; rafforzati dalla segregazione. E oggi riabbracciamo questo nostro meraviglioso lavoro che è la nostra vita!

Per festeggiare questo rinnovato amore andremo in scena con una nuova produzione (già prevista nel programma ma le prove furono interrotte dalla pandemia) il cui titolo è PIRICIO’ EST DOTTORI SI O NO?

Come è noto a tutti le misure adottate dal governo verranno osservate accuratamente, le ricordiamo: il distanziamento di un metro di separazione per ogni singolo spettatore; ogni spettatore deve indossare la mascherina, così come tutto il personale del teatro; dispositivi sanitari e la sanificazione per ogni singola giornata di spettacolo.

Libertà d’Espressione 2020 ANTI VIRUS

Giugno

Sabato 27 Teatro Tragodia Piriciò Est Dottori Si o No?

Domenica 28 Teatro Tragodia Piriciò Est Dottori Si o No?

Lunedì 29 Teatro Tragodia Piriciò Est Dottori Si o No?

Martedì 30 Teatro Tragodia Piriciò Est Dottori Si o No?

Luglio

Mercoledì 01 Teatro Tragodia Piriciò Est Dottori Si o No?

Giovedì 02 Teatro Tragodia Piriciò Est Dottori Si o No?

Venerdì 03 Teatro Tragodia Piriciò Est Dottori Si o No?

Sabato 18 Abaco Teatro Ottavio Bottecchia. Vite in Volata

Domenica 19 TeatroDinverno ITIS Galileo

Venerdì 24 Bocheteatro Frammenti Rosa

Sabato 25 Teatro Del Segno Amori da Palcoscenico

Venerdì 31 Il Crogiuolo Memorie del Sottosuolo

Agosto

Domenica 02 L’Effimero Meraviglioso Son Tutte Belle le Mamme del Mondo?

Ingresso: OFFERTA LIBERA

Tutti gli Spettacoli si Terranno alle ore 22,00

Presso: “Chiostro Fiera dell’Artigianato Artistico”, P.zza Martiri della Libertà – Mogoro (OR).

Obbligatoria la Prenotazione info 389/1111327

Prenotazioni tutti i giorni dalle 09,00 alle 13,00. Com