I carabinieri della Stazione di Bari Sardo sorprendono due ogliastrini mentre lasciano sul bordo della carreggiata dei residui di intonaci: sanzionati per sversamento di rifiuti.

Bari Sardo (Nu), 22 Giu 2020 – I Carabinieri della Stazione di Bari Sardo, impegnati costantemente nel controllo del territorio per cercare di prevenire i reati in genere, nel percorrere la zona marina, hanno sorpreso due ogliastrini mentre depositavano calcinacci edili a bordo strada. E dopo un’ulteriore verifica dentro la vettura hanno trovato i mastelli utilizzati per trasportarli.

Quindi i militari hanno obbligato i due a ripristinare lo stato dei luoghi e, contestualmente, sono stati sanzionati amministrativamente per 600,00 euro per sversamento di rifiuti.