Finiti Stati Generali a Roma, Conte: “Reinventiamo l’Italia, modernizziamola e rendiamola più inclusiva”.

Roma, 22 Giu 2020 – È il momento per “reinventare l’Italia” perché sia “moderna, sostenibile, inclusiva, verde”. Ma anche di pensare a misure concrete per far fronte all’emergenza come l’ipotesi di “abbassare un po’ l’Iva”. Il premier Giuseppe Conte ha concluso ieri così, dopo 82 incontri, gli stati generali dell’economia e parla di una settimana “decisiva” per calare le proposte di parti sociali, società civile, intellettuali, in input politici.

In settimana, per elaborare un programma più articolato, Conte convocherà la maggioranza e anche l’opposizione, vista l’apertura di Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, a sedere al tavolo: dice di volerli chiamare uno ad uno per “evitare confusione e passerelle”. Ma fonti della Lega rispondono per tutti: “il centrodestra è unito e non bisogna perdere tempo, se le intenzioni di Conte saranno finalmente serie, il centrodestra si presenterà insieme”.

Conte conferma come imminente un nuovo scostamento di bilancio, con risorse in deficit. Proseguire sulla strada del taglio del cuneo fiscale disposto dall’ultima manovra, che parte a luglio, “è la direttrice giusta”. Sul taglio dell’Iva, Conte accenna ma chiarisce che non c’è nulla ancora di deciso. Innanzitutto “è una misura costosa”: almeno 10 miliardi, secondo alcune stime e poi c’è la contrarietà di Pd e Iv che preferiscono usare le risorse per ridurre il costo del lavoro.

Per il prossimo Consiglio dei Ministri, nel quale è atteso il piano nazionale delle riforme, Conte intende portare il decreto semplificazioni, anche se il modello Genova per lo sblocco dei cantieri che viene evocato anche a Palazzo Chigi, poco piace al Pd. E poi c’è il nuovo scostamento di bilancio che potrebbe servire a finanziare in deficit misure come la cassa integrazione e i fondi ai comuni. Le risorse, insistono Pd e Iv, vanno reperite anche attraverso il mes. Ma il m5s sul punto non molla.

Conte ha poi affrontato il caso autostrade con parole tranchant: “la proposta attuale non è accettabile, credo che ci avviamo verso una soluzione obbligata, se arrivasse un’altra proposta la prenderemmo in considerazione”. Atlantia ha richiesto una soluzione chiara e noi come governo abbiamo il dovere di dare nei prossimo giorni una soluzione chiara”.

“Abbiamo anche rivolto lo sguardo al futuro. Baricco ha espresso un concetto molto suggestivo: abbiamo aperto all’impossibile il panorama della nostra mente, allargato all’impensabile il raggio della nostra azione. Il piano di rilancio non è una semplice raccolta di riforme: ci siamo resi conto che non è affatto sufficiente riformare il Paese, dobbiamo reinventare il Paese che vogliamo perché l’esperienza è stata troppo dura e la sfida troppo impegnativa per occuparci di semplici riforme”.

“Questo dialogo ci rafforza, rafforza me e tutti i ministri. Ci rafforza negli obiettivi, nelle linee di intervento su cui vogliamo agire” sottolinea il premier. “Non ci sono state passerelle, qui abbiamo lavorato senza risparmiarci, abbiamo incontrato tante componenti della società, ci dà grande forza”.

“Abbiamo la consapevolezza che bisogna investire tantissimo nell’università, nella ricerca e nella scuola” dice, “un progetto solido per garantire la formazione continua dei lavoratori e professionisti o non recupereremo mai il gap di produttività. Occorre una formazione dirigenziale diffusa”.

“A luglio taglio del cuneo fiscale, perseguire quella strada” “Italia più inclusiva: dobbiamo dare impulso alla riduzione del cuneo fiscale con beneficio per i lavoratori: già a luglio avevamo predisposto una misura. E’ una direzione giusta che dobbiamo perseguire”.

“Ci è stato presentato, e accogliamo un suggerimento, un progetto di un voucher di 500 euro per tre anni per le donne che aspirano a diventare manager. Nelle prime 100 imprese solo il 6% è guidato da donne” annuncia Conte.

Abbiamo chiesto a Confindustria di farci arrivare le loro proposte. L’importante è che tutti lavoriamo per un obiettivo molto chiaro che è nella parte alta del piano di rilancio: un’Italia più moderna, più digitale, più verde – a questo teniamo molto – e più inclusiva. Il governo deve farsi carico degli interessi di tutto il Paese. E’ normale che si punti su alcune misure su cui Confindustria possa non convergere o essere meno interessata ma abbiamo una responsabilità ad ampio raggio”.

“Sarà più opportuno incontrarci con ciascuna forza dell’opposizione, con uno spazio dedicato. Spero che questa volta coglieranno l’invito. Invito che ci sarà questa settimana” spiega Conte, parlando dell’invito rivolto al centrodestra: “Forza Italia sembrerebbe predisporsi maggiormente a un confronto, ma auspico che anche Lega e Fdi possano partecipare a questo confronto”. Fonti Lega ribattono a stretto giro: “Conte annuncia di voler invitare il centrodestra separatamente? Il centrodestra è unito e non bisogna perdere tempo. Il governo convochi la coalizione. Se le intenzioni di Conte saranno finalmente serie, il centrodestra si presenterà insieme come avvenuto in passato” spiegano. Sulla stessa linea Fdi: quando convocata dal Governo “sono sempre andata ma non decide Conte come ci andiamo. Lo decidiamo noi, e il centrodestra andrà insieme”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia intervistata a ‘Live – Non è la d’Urso’, su Canale 5. “Se Conte ci vuole ricevere, comunico che andremo come centrodestra e non come singoli partiti”. Fonti Fi: “Quando arriverà l’invito per il confronto a Palazzo Chigi, Forza Italia risponderà affermativamente. Andremo a presentare le nostre proposte uniti, insieme a Lega e Fratelli d’Italia, come abbiamo sempre fatto sinora”, affermano fonti azzurre.