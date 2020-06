Coronavirus: quasi 9 milioni di casi accertati nel mondo. Oms: record di contagi nelle 24 ore.

Cagliari, 22 Giu 2020 – Sono 8.952.428, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, i casi totali di contagio nel mondo, con 468.331 morti. Con 2,2 milioni di contagi e 31.125 morti gli Stati Uniti sono il paese più colpito, seguito dal Brasile con 1 milione di casi, Russia con 583mila, India 425mila, e Regno Unito con 305.803 casi totali.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato 183.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Bbc. Si tratta del numero più alto di contagi in un solo giorno dall’inizio della pandemia ed è dovuto soprattutto all’aumento delle persone positive in America Latina.

Il Brasile ha superato i 50 mila morti per coronavirus: nell’ultima giornata se ne sono registrati altri 632 e questo ha fatto raggiungere la cifra di 50.608 decessi, poco più di tre mesi dopo avere annunciato il primo. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore si sono anche registrate 17.304 nuovi contagi che portano il totale a 1,084 milioni.

Si tratta del secondo paese al mondo sia per casi che per decessi, in entrambi i casi superato solo dagli Stati Uniti; ma secondo tutte le valutazioni, i numeri del Covid-19 nel paese da 210 milioni di abitanti sarebbero in realtà molto più elevati, a causa della scarsa capacità di effettuare i test soprattutto nelle favelas e nelle zone remote.

La Cina ha riportato 18 nuovi casi di contagio da Covid-19, nove dei quali a Pechino, dove si è sviluppato nelle scorse settimane un focolaio al mercato all’ingrosso di generi alimentari di Xinfadi, nel distretto sud-occidentale di Fengtai. Dall’11 giugno scorso, sono 236 le persone risultate positive al test per il Covid-19 nella capitale cinese.

Il dato diffuso oggi è in calo rispetto ai 26 casi accertati registrati ieri a livello nazionale, 22 dei quali a Pechino, dove sono state messe in atto limitazioni alla mobilità, sottoposto a lockdown diverse aree residenziali della città e condotto test di massa per evitare la diffusione del contagio. Ieri, la capitale ha affermato di avere la capacità di condurre fino a un milione di test dell’acido nucleico al giorno e finora, secondo dati di sabato scorso, sono 2,3 milioni i residenti nella capitale sottoposti al tampone. In totale, dall’inizio dell’epidemia, sono 83.396 i contagi confermati in Cina, mentre i morti rimangono fermi a quota 4.634.

La Libia registra nelle ultime 24 ore altri 27 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 571 il totale dei casi confermati nel paese. Lo ha reso noto il centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti restano stabili a 10, mentre i guariti salgono da 98 a 103 e le persone attualmente positive da 436 a 458. Severe misure di confinamento restano in vigore in molte città, in particolare del sud del paese, per cercare di limitare la diffusione del virus.