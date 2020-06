Cinque persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Monserrato (Ca), 22 Giu 2020 – Ieri sera, a Monserrato, i carabinieri della stazione della cittadina ed i colleghi della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, cinque persone di età compresa tra i 26 e 46 anni, residenti a Monserrato e Selargius (tre die quali con precedenti panali).

Gli arrestati avevano adibito la casa di uno di loro a serra, ricavando due vani all’interno dei quali sono state trovati 86 piante di Cannabis Indica per un peso complessivo di 60 chilogrammi di droga.

I cinque aveva organizzato un ingegnoso e complesso sistema di illuminazione artificiale realizzando con allaccio abusivo alla rete elettrica che, unitamente ad un sistema di ventilazione e ad altro di climatizzazione, consentiva ai due ambienti il mantenimento delle caratteristiche ideali per la coltivazione crescita delle piante di Marijuana.

Quindi, al termine delle formalità di legge i cinque sono stati, ultimate le formalità di legge in caserma, riportati nelle loro rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida che si è celebrato presso un locale appositamente individuato nella compagnia cc di quartese, al termine della quale è stata disposta un’altra data per il processo e in attesa sono stati chiesti e ottenuti i termini a difesa.