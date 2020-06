Germania, 20 Giu 2020 – La signora Merkel pensava, come Putin, di essere la più brava di tutti nell’amministrare la pandemia. Ma purtroppo, ancora una volta il focolaio del Covid_19 riparte dalla Germania. Infatti, una notizia che mette in allarme l’Europa, è quella sono saliti a 1.029 dagli 803 del giorno prima, i contagi da Coronavirus legati al mattatoio della città di Guetersloh, nella regione tedesca del Nord Reno Westfalia. Lo hanno reso noto le autorità locali, sottolineando che il numero rappresenta oltre i due terzi del personale dell’impianto. Per circoscrivere il focolaio sono già stati effettuati 3.217 test per il Covid-19, che hanno coinvolto anche familiari e amici dei dipendenti del mattatoio.

I test sono proseguiti oggi nella struttura con il supporto di polizia e 25 militari, secondo quanto riferito dall’agenzia Dpa. Alcuni lavoratori si trovano in una cosiddetta ‘quarantena lavorativa’, il che significa che possono solo spostarsi tra casa e lavoro. Il governo regionale ha emesso un ordine di quarantena per tutti i 6.500 lavoratori e dirigenti dell’impianto di lavorazione della carne dell’azienda Toennies a Rheda-Wiedenbrueck e per i loro familiari.

Di fronte alla gravità della situazione, il ministro presidente del Land, Armin Laschet, non ha escluso un ritorno del lockdown a livello regionale. Al momento l’infezione è localizzata, ma se questo dovesse cambiare – ha affermato ieri sera parlando a Duesseldorf – potrà diventare necessario anche un lockdown a tappeto nella regione”. Laschet si è detto particolarmente preoccupato dal momento che molti dipendenti dell’impresa vengono da diverse città della Vestfalia.