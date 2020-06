Coronavirus: L’America Latina in ginocchio e in particolare il Brasile e ecatombe voluta dall’instabile presidente Bolsonaro.

Cagliari, 20 Giu 2020 – Il bilancio globale dei morti provocati dal coronavirus ha superato la soglia dei 460.000: è quanto emerge dal conteggio della Johns Hopkins University. I dati dell’università americana indicano che ad oggi 460.005 persone sono decedute nel mondo a causa del virus, su un totale di 8.663.135 contagiati. Finora le persone guarite sono 4.245.777.

Il Brasile ha superato nelle ultime 24 ore il milione di contagi da coronavirus, accompagnati da quasi 49.000 morti, mentre la pandemia per il momento continua in espansione in tutta l’America latina, dove i contagiati sono saliti a 1.945.206 (+73.234) e i morti a 90.701 (+1.878). È quanto emerge da una elaborazione statistica dell’Ansa sui dati di 34 Nazioni e territori latinoamericani.

La Colombia ha registrato nelle ultime 24 ore 95 morti, portando il totale generale a quota 2.045. Lo ha reso noto il ministero della Sanità a Bogotà.

Gli Stati Uniti hanno registrato altre 705 morti per coronavirus in 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University, che si riferisce alle 20:30 locali di venerdì (1:30 di sabato in Italia).

Il bilancio dell’epidemia di Covid-19 in Messico ha superato le 20.000 vittime, ha riferito il governo, che ha anche registrato oltre 5.000 nuovi contagi in un solo giorno.

Il Pakistan ha registrato ieri 173 nuovi decessi provocati dal coronavirus, il livello giornaliero più alto dall’inizio della pandemia: secondo i dati resi noti oggi dal ministero della Sanità.

La Libia registra nelle ultime 24 ore altri 10 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 520 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina Facebook.