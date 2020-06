Vertice Ue sul Recovery Fund: divisi su cifre, condizionalità e sconti. Conte: chiudere entro luglio

Bruxelles, 19 Giu 2020 – E’ andata come era atteso. Nessun accordo oggi, i 27 responsabili di governo hanno definito il perimetro dei consensi e delle divergenze: molto generali i primi, sui temi di sostanza le seconde. Comune l’obiettivo di fare in fretta, ma c’è la consapevolezza che la strada resta in salita. In fondo, il vero negoziato comincia adesso.

Il fronte dell’Est è apparso meno coeso, al fronte dei ‘frugali’ del Nord si è aggiunta la Finlandia, tuttavia l’olandese Rutte non ha forzato la mano, ma ha messo in dubbio un intesa entro l’estate: “Ci sono enormi differenze di opinioni. Non so dire se chiuderemo la discussione entro la pausa estiva. Nessuno di noi vuole tirarla per le lunghe. La velocità aiuta, ma in questa discussione il contenuto è fondamentale”. La cancelliera tedesca ha difeso a spada tratta la proposta della Commissione giudicandola ‘appropriata’. Mentre Lagarde ha lanciato un monito preciso: i mercati sono tranquilli perché hanno la sensazione che ci sarà una forte risposta europea, ma se questa non fosse all’altezza della crisi rifletteranno la delusione. Il fronte degli ‘ambiziosi’ con Italia, Francia, Spagna e altri 8-9 Paesi più la Germania risulta consolidato.

Il presidente Ue Michel ha indicato a metà luglio la prossima riunione ‘fisica’ del Consiglio e nei prossimi giorni comincerà i contatti bilaterali con i capi di Stato e di Governo.

“La riunione di oggi ha permesso di verificare elementi di consenso, ma su alcuni temi occorre continuare a discutere. Ora passiamo a un’altra fase negoziale” sul bilancio Ue e sul piano anticrisi, ha detto il presidente Ue Charles Michel nel corso della conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. La prossima riunione del Consiglio a Bruxelles, non più per videoconferenza, sarà “a metà luglio”.

Sul Recovery Fund “c’è un consenso che sta emergendo su diversi fronti ed è positivo, ma non sottovalutiamo le difficoltà. Su diverse questioni è necessario continuare a discutere” ha spiegato Michel. Andranno negoziati argomenti come i ‘rebates’, cioè i rimborsi del quadro pluriennale di finanza dell’Ue; la condizionalità di accesso ai fondi, che è “un altro argomento difficile”; e “i criteri” di accesso, perché alcuni Paesi li vorrebbero “legati maggiormente alle conseguenze del Covid-19”.

Il presidente del Consiglio europeo non ha voluto rispondere ai giornalisti che gli chiedevano se sarà possibile mantenere il Recovery Fund a 750 miliardi con l’attuale ratio prestiti-sussidi. “Non è mia intenzione negoziare a mezzo stampa. Ho spiegato quali sono le questioni difficili. Dobbiamo essere innovativi e creativi per avere il sostegno di 27 Stati membri e prendere una decisione”, ha detto.

“Ci sono diverse opinioni tra gli Stati sulla dimensione complessiva di Next Generation Eu, sull’equilibrio tra sovvenzioni e prestiti agli Stati, sulle chiavi di ripartizione, sulle risorse proprie del bilancio europeo e sugli ‘sconti’ ai contributi al bilancio” (per alcuni Paesi), ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, aggiungendo che “la discussione è stata molto positiva”. C’è “unanime riconoscimento che ‘la severità della crisi giustifica una risposta ambiziosa che combini solidarietà, investimenti e riforme” e che “molti leader hanno detto che occorre fare tutto il possibile per avere un accordo prima della pausa estiva”. Inoltre, ha aggiunto che “c’è sostegno” alla dimensione ‘verde’ e digitale dell’azione europea.

“Il Consiglio Ue è appena terminato. L’Ue ha fatto un altro passo avanti. Siamo tutti consapevoli della posta in gioco. Dobbiamo raggiungere un accordo a luglio” ha twittato il premier.

“Avremo un progetto di recovery fund che si collegherà al quadro finanziario pluriennale. Vincerà l’Europa, perché avrà confezionato una risposta coerente e coordinata, all’altezza di questa recessione” ha poi detto il premier al termine degli Stati Generali in corso a Roma. “Oggi abbiamo compiuto un passo avanti. Sta maturando il giusto clima, convergente”.

Per l’Italia non è accettabile rimettere in discussione il piano del “Recovery fund” ha detto ancora Conte “Non è accettabile per l’Italia andare al di sotto di questo obiettivo. Non è accettabile per tanti altri Paesi. Non è tanto il fatto di scendere o non scendere. Quello è un pacchetto ben bilanciato in questo momento, toccarlo significa smontare un articolato progetto e non è accettabile”.

“Non c’è nessun collegamento, le istituzioni europee hanno confezionato un ampio ventaglio di strumenti ognuno con una sua logica, obiettivi e scopi. Non è che l’utilizzo di Sure o Mes siano propedeutici per poi utilizzare le risorse del recovery fund, assolutamente” ha spiegato il premier.

“Sul Mes la risposta non cambia: Faremo di conto e vedremo le nostre necessità, leggeremo i regolamenti, andremo in Parlamento e ne discuteremo”.

“Nemmeno penso a questa eventualità” “Non voglio nemmeno considerare un’eventualità del genere. Dobbiamo essere ottimisti” ha concluso Conte, parlando della possibilità per l’Italia di porre il veto al bilancio Ue se non otterrà quanto chiede sul recovery fund.

“Siamo sempre più vicini alla meta. La proposta della Commissione Ue è stata accolta nei suoi principi fondamentali. Il Consiglio Ue di luglio sarà decisivo. Dobbiamo essere ambiziosi, come Italia e come Europa” scrive su twitter il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola.

“Non si è parlato molto di prestiti e aiuti. I quattro stati noti hanno espresso il loro scetticismo sul fatto che vi siano degli aiuti, e su questo la posizione non è cambiata. Ma c’era un’atmosfera e si è creata una situazione in cui si avere un buon avvio con le trattative” ha detto Angela Merkel al termine del consiglio. “C’è stato chi ha detto che il volume fosse troppo alto. C’è chi vorrebbe solo prestiti e chi punta tutto sulle garanzie”, ha continuato. “Ma la costruzione giuridica non l’ha messa in discussione nessuno”, ha aggiunto, “il fatto che la commissione emetta dei bond non è stato messo in discussione da nessuno”.