Rianimazione pediatrica. La Garante regionale per l’infanzia: “Da privilegiare le strutture ospedaliere dove ci siano reparti per la cura dei più piccoli”.

Cagliari, 19 Giu 2020 – “I reparti di rianimazione pediatrica devono essere strutturati nei presidi ospedalieri specializzati o in cui siano già presenti reparti e cliniche pediatriche sopperendo anche alle necessità del nord Sardegna”.

Lo chiede la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Grazia Maria De Matteis in una lettera inviata al Presidente della Regione Christian Solinas, all’Assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e al Presidente della commissione Salute Domenico Gallus.

Nel Piano di riconversione anti covid della rete ospedaliera regionale approvato nei giorni scorsi dalla Sesta Commissione – scrive la Garante nella lettera – sono previsti alcuni posti di terapia intensiva pediatrica presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

“Siamo sulla strada giusta – afferma Grazia Maria de Matteis – è impensabile che ancora oggi in Sardegna non ci siano reparti di rianimazione pediatrica. Il Piano di riconversione deve però incardinare la terapia intensiva per i minori in strutture specializzate nella cura dei più piccoli e dislocate su tutto il territorio regionale”. Com