Il Festival Ucronie recluta Organizzatori: l’Associazione Culturale Tra Parola e Musica – Casa di Suoni e Racconti cerca Operatori Culturali, nell’area della città di Cagliari.

Cagliari, 19 Giu 2020 – In questo momento di grande difficoltà per il settore artistico, causato dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19, la Casa di Suoni e Racconti si prepara a far ripartire le sue attività di Spettacolo dal Vivo, proseguendo il suo programma artistico annuale Tra Le Musiche e i suoi due progetti europei di valorizzazione culturale e identitaria della Sardegna: Blessedscape – Cresias de Sardigna e Sardignatelling – Quasi un Mondo di Suoni e Racconti.

A tal proposito, per la realizzazione della quarta edizione del festival fantamusicale Ucronie, in programma nel mese di Luglio 2020, l’Associazione ricerca Operatori Culturali, nell’area della Città di Cagliari, che siano interessati a divenire Organizzatori di Eventi e Produttori Artistici nell’ambito dello Spettacolo dal Vivo.

L’invito a collaborare alla realizzazione del Festival e all’evoluzione dei progetti culturali e artistici della Casa di Suoni e Racconti è rivolto a chiunque si sia formato in ambito artistico, umanistico-letterario, comunicativo e tecnologico, e voglia affrontare un percorso multidisciplinare nell’ambito dello Spettacolo dal Vivo. I candidati avranno così la possibilità di accrescere le proprie Conoscenze, Capacità e Competenze in ambito Artistico, Organizzativo, Tecnico e Comunicativo. Per l’inserimento nei ritmi lavorativi e l’introduzione ai compiti previsti, le figure individuate verranno guidate e affiancate da collaboratori più esperti al fine di agevolare il più possibile il raggiungimento della piena autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni.

Si specifica che il rapporto di collaborazione proposto implica un impegno importante ed esteso e che occupa gran parte della giornata e non è compatibile con altre attività di particolare onerosità. La collaborazione prevede compensi, rimborsi e provvigioni.

Per proporsi, le persone interessate dovranno inviare un’unica email contenente i propri dati e contatti, una foto e il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo mail traparolaemusica@gmail.com indicando in oggetto la dicitura “Candidatura Ucronie 2020”. Com