Un’altra ‘tranvata’ per Trump – A Washington Corte Suprema contro Trump sui “dreamers”

Washington, 18 Giu 2020 – La Corte Suprema degli Usa ha respinto gli sforzi del presidente Donald Trump per porre fine al programma Daca, voluto da Obama, che tutela legalmente 650.000 giovani immigrati, i cosiddetti ‘Dreamers’. Un duro colpo per il presidente nel pieno della sua campagna elettorale.

La decisione, presa a maggioranza di cinque voti contro 4, è stata scritta dal presidente della Corte suprema, John Roberts, ed è stata condivisa dai giudici Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan, Stephen Breyer e Sonia Sotomayor. Roberts, di orientamento conservatore, si è schierato con i giudici liberal della Corte.

Nella decisione assunta oggi si legge che la fine del programma Daca, stabilito nel 2012 dall’ex presidente Barack Obama, sarebbe “arbitraria e pretestuosa”.

I giudici hanno respinto le argomentazioni dell’amministrazione secondo cui il programma Daca di 8 anni è illegale e che i tribunali non hanno alcun ruolo da svolgere nella revisione della decisione di porre fine al programma. Il giudice supremo John Roberts, insieme ai suoi quattro colleghi liberali, ha scritto per la Corte che l’amministrazione non ha perseguito correttamente la fine del programma. “Non decidiamo se Daca o la sua risoluzione siano politiche valide”, ha scritto Roberts, “valutiamo solo se l’agenzia ha ottemperato al requisito procedurale di fornire una spiegazione motivata per la sua azione”. I quattro giudici conservatori della Corte hanno dissentito.

Il giudice Clarence Thomas, affiancato dai giudici Samuel Alito e Neil Gorsuch, ha scritto che il Daca era illegale dal momento in cui è stato creato sotto l’amministrazione Obama nel 2012. Il giudice Brett Kavanaugh ha scritto, in un dissenso separato, di essere soddisfatto del fatto che l’amministrazione abbia agito in modo appropriato nel tentativo di terminare il programma.